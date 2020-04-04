Коронавирус тяжело протекает не только у людей старшего возраста. Всемирная организация здравоохранения фиксирует тяжелые случаи болезни даже среди молодых людей, которые оказались заражены коронавирусом.

Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, сообщает "Интерфакс".

"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", - сказала Харрис.

Она отметила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый".

По словам Харрис, первым явным симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура, который встречается у 9 из 10 заболевших.

"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом - это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", - заявила представитель ВОЗ.

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