Умерших от коронавируса жителей Киева хоронить не будут. Вместо этого, согласно протоколу врачей, для них предусмотрена кремация.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью изданию "Радио Свобода", опубликованном в субботу, 4 апреля.

"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", - отметил Кличко.

Напомним, что в Украине зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.

В то же время, вопреки объявленному властями карантину, спортсмены продолжают заниматься в "качалке под открытым небом" в Гидропарке. Там же бывший АТОшник напал на съемочную группу телеканала ZIK, которая засняла киевлян, игнорирующих меры предосторожности во время распространения коронавируса в Киеве.