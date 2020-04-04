Кабинет министров выпустил разъяснение по поводу того, что изменится в стране с 6 апреля, когда в Украине ужесточат карантин из-за коронавируса. В правительстве сообщили, что отныне нельзя находиться в общественных местах без масок, а также объяснили, что магазины и аптеки не обязаны выдавать посетителям маски, а лишь должны контролировать, чтобы все заходили в помещение защищенными.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так же говорится, что за нарушение правил карантина - грозит штраф от 17 000 грн до 34 000 грн, а за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может быть и уголовная ответственность.

Правительство не закрывает церкви, однако массовые религиозные мероприятия запрещены. Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Кроме того, Кабмин объяснил, что по улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

Гражданам старше 60-и лет предписывается находиться на режиме самоизоляции и не выходить на улицу, так как они находятся в зоне повышенного риска. Однако людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных Covid-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенных на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны носить маску.

Гулять вокруг дома можно будет, но нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки, скверы, зоны отдыха и тому подобное. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается кроме случаев, когда нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

Также в правительстве объяснили, что дети до 14 лет должны выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов.



Фото: Кабінет Міністрів України

Ранее "Страна" писала, что Минздрав рассказал, как правильно носить маску и перчатки во время коронавируса, чтобы не заразиться.

Также мы рассказывали, что Кабмин опубликовал перечень всех мест, где нужно надевать медицинскую маску.