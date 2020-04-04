Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский объяснил скандал с Денисом Ермаком, братом главы Офиса Президента Андрея Ермака, атакой на руководителя ОП из-за его позиции по Консультативному совету на Донбассе.

Такой пост нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, по мнению Дубинского, за публикацией пленок, на которых фигурировал Денис Ермак, стоят кураторы из США.

"Вся соросятская рать во главе со светочем котлетной журналистики Мишей Ткачем одновременно набросились именно на Ермака именно после Минска. Что даёт основание предположить, что за атакой стоит не журналистская солидарность, а указание кураторов всех этих ГО-шек из Вашингтона", - заявил депутат.

Дубинский утверждает, что его версию о связи Минского процесса и скандала с Ермаком подтверждает тот факт, что ряд депутатов "Слуги народа" опубликовали коллективное заявление о неприятии планов Офиса президента касательно формирования Консультативного совета на Донбассе с представителями так называемой "ЛДНР".

"Если добавить к этой картине тот факт, что записи брата Ермака Дениса осуществляло НАБУ, которое напрямую отчитывается о работе в посольство США - вывод напрашивается сам по себе. Отдельные группы влияния в американский политике очень хотят от Ермака избавиться. Теперь нужно разобраться - почему?", - пишет нардеп.

Скриншот: Александр Дубинский в Фейсбук

Напомним, 29 марта народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал сети несколько видеороликов, на которых брат главы АП Андрея Ермака обсуждает с собеседниками якобы вопрос назначения на государственные должности.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий возбудил уголовное дело по обращению народного депутата Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

ГБР возбудило уголовное дело по заявлению Ермака о распространении материалов о якобы продаже государственных должностей.