При взрыве газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуево два человека погибли. Еще шесть человек пострадали вследствие трагедии. Работы на месте ЧП еще ведутся.

Об этом сообщил начальник подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин, передает РИА Новости.



"В настоящий момент проводится работа по демонтажу плит перекрытия. Есть предположения, что могут быть ещё пострадавшие", - сказал он журналистам.

В городской больнице региона российским журналистам ранее сообщали, что в результате взрыва три человека находятся в реанимации, один в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в субботу 4 апреля в 13.08 поступило сообщение о взрыве газовой колонки в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево. Из-под завалов дома спасатели достали 6 человек.