Киево-Печерская лавра проведет онлайн-трансляцию воскресной службы 5 апреля в связи с активным распространением коронавирусной инфекции в столице.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила пресс-служба храма.

Так, по словам митрополита Павла, который является наместником Киево-Печерской лавры, онлайн-служба организована с целью помочь людям, которые не могут добраться до храма и тем, кто на данный момент госпитализирован в больнице.

"Мы совершаем службу и просим каждый день, чтобы Господь положил преграждение злу, этому вирусу и этой болезни и беде", - добавил Павел

Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвование, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта Лавры.

Напомним, что недавно митрополит Онуфрий принял на территории Киево-Печерской Лавры медиков из Александровской больницы и передал им аппарат ИВЛ и средства для защиты персонала от коронавируса Covid-19.

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