Саудовская Аравия опровергает слова президента России Владимира Путина, что она вышла из соглашения по добычи нефти для того, чтобы избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть. По словам высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, именно Россия вышла из соглашения, а другие страны пытались его возобновить.

Об этом сообщает госагентство Саудовской Аравии со ссылкой на заявление министра иностранных дел королевства принца Фейсала ибн Фархана ибн Абдаллы, передает Интерфакс.

По мнению Эр-Рияда, слова президента России о том, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от истины.

Глава МИД подчеркнул, что не королевство вышло из соглашения, а именно Россия, в то время как Саудовская Аравия и 22 другие страны пытались убедить ее пойти на дальнейшие сокращения и продлить соглашение, но не получили согласия.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что "позиция королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна - она является важной частью источников энергии". По его словам, "королевство также стремится к большему сокращению добычи и достижению рыночного баланса, что отвечает интересам производителей сланцевой нефти, вопреки заявлениям России и ее желанию держать цены низкими, чтобы повлиять на добычу сланцевой нефти".

Напомним, что из-за того, что страны не смогли договориться об уменьшении добычи нефти, Саудовская Аравия и Россия, которая не хотела сокращать добычу, вошли в состояние ценовой войны. Однако позже арабская страна позвала на переговоры ОПЕК, США и Россию, чтоб остановить падение цен на нефть. Встреча должна была состояться 6 апреля, но ее перенесли на 8 или 9 число.

Вчера, 3 апреля, Путин заявил, что Россия готова сократить добычу нефти вместе с США и странами ОПЕК+.