В субботу, 4 апреля, в чернобыльских лесах разгорелся масштабный пожар, на тушение была привлечена авиация. Нейтрализация огня осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения, однако угрозы населенным пунктам на данный момент нет.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей в соцсети.

"4 апреля в 13:22 в ГосЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. В 14:30 и в 14:53 два самолета Ан-32П ГосЧС вылетели из г. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГосЧС МИ-8", - говорится в сообщении.

Представители спасателей отметили, что к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГосЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники.

Скриншот: ГСЧС Украины в Фейсбук

Напомним, что из-за чрезвычайно теплой зимы пожароопасный период в Чернобыльской зоне начался еще в феврале этого года.

Ранее мы писали, что из-за отсутствия людей в зоне отчуждения волки поменяли свои привычки и начали охотиться днем.