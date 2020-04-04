Минздрав рассказал, как правильно носить маску и перчатки во время коронавируса, чтобы не заразиться
Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) рассказал, что неправильное использования медицинских масок снижает их эффективность. В ЦОЗ дали советы, как правильно носить маску и перчатки.
Информация опубликована на Facebook-странице ЦОЗ.
Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска не позволяет лишний раз касаться лица руками, таким образом снижается риск заражения.
Как надевать маску:
- Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, прижмите носовую пластину.
- Маску следует менять, как только она стала влажной.
- Маску следует менять каждые четыре часа.
Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України
Кроме того, в Центре предупредили, что
- Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
- Нельзя использовать маску повторно.
- Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Когда снимаете маску, не прикасайтесь к ее внешней поверхности.
В ЦОЗ так же рассказали, что перчатки нужно менять когда:
- Есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами.
- Есть контакт с пациентами, которые инфицированы.
- После работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.
Также перчатки запрещено мыть или обрабатывать, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.
Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України
Ранее "Страна" писала, что Кабмин опубликовал перечень всех мест, где нужно надевать медицинскую маску.
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