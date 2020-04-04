В МОЗ рассказали, как правильно носить медицинскую маску и перчатки. Фото: Страна

Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) рассказал, что неправильное использования медицинских масок снижает их эффективность. В ЦОЗ дали советы, как правильно носить маску и перчатки.

Информация опубликована на Facebook-странице ЦОЗ.

Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска не позволяет лишний раз касаться лица руками, таким образом снижается риск заражения.

Как надевать маску:

  1. Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, прижмите носовую пластину.
  2. Маску следует менять, как только она стала влажной.
  3. Маску следует менять каждые четыре часа.

Печатки

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Кроме того, в Центре предупредили, что

  1. Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
  2. Нельзя использовать маску повторно.
  3. Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Когда снимаете маску, не прикасайтесь к ее внешней поверхности. 

В ЦОЗ так же рассказали, что перчатки нужно менять когда:

  • Есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами. 
  • Есть контакт с пациентами, которые инфицированы.
  • После работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.

Также перчатки запрещено мыть или обрабатывать, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток.

маска

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее "Страна" писала, что Кабмин опубликовал перечень всех мест, где нужно надевать медицинскую маску

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