В городе Орехово-Зуево в Подмосковье, где произошел взрыв бытового газа в доме, судьба четырех жителей пятиэтажки пока неизвестна.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА "Новости".

Так, по словам главы региона, с 4 жильцами дома в Орехово-Зуево связь пока не установлена. Также Воробьев добавил, что все выплаты пострадавшим при инциденте будут сделаны в ближайшее время.

Напомним, что из-под завалов разрушенного до основания пятиэтаэжного дома по ул. Гагарина, 31 были спасены 6 человек.

Также мы писали, что в российском Магнитогорске (Челябинская область) прогремел взрыв в жилой пятиэтажке. По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь, погибли два человека.