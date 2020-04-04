В Винницкой области зафиксировано 148 подозрений на заражение коронавирусной инфекцией. Подтверждено 66 случаев Covid-19. Наибольшее количество пациентов с этим диагнозом приходится на областной центр.

Об этом в субботу, 4 апреля, рассказал председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский во время ежедневного онлайн-брифинга, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель региона отметил, что в 75 случаях диагноз лабораторно не подтвердился. Образцы еще семи человек исследуются. Скальский отметил, что у 66 человек обнаружен коронавирус, в том числе у шести детей (двое из Винницы, один в селе Черновцы, и трое в городе Гайсин).

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в Виннице - 47 человек, в Гайсинском районе - 8 человек, Винницком, Жмеринском, Крижопольском и Хмельницком районах - по 2 случая, в г. Ладыжин, Липовецком и Черновицком районах - по 1 случаю.

"Всего в настоящее время в лабораториях протестировано 1140 образцов материалов, 1074 из них - отрицательные. В очагах вспышки коронавирусной инфекции обследовано 148 человек с подозрением на заболевание, 962 контактных лица, с профилактической целью было обследовано 30 человек, находившихся в обсервации", - отметил чиновник.

Глава области отметил, что в настоящее время в лабораториях областного лабораторного центра имеются диагностические тест-системы для исследования материалов методом ПЦР на 3400 человек.

Скальский также сообщил, что по состоянию на 10:00 субботы, среди тех граждан, у которых лабораторно подтвержден Covid-19, стационарно лечится 41 человек, амбулаторно - 25 человек.

"В целом, состояние большинства пациентов удовлетворительное, продолжается лечение под постоянным контролем. Состояние ребенка в г. Могилев-Подольский, к сожалению, остается тяжелым. Мальчик сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находится под постоянным наблюдением врачей. Мы надеемся на значительное улучшение состояния и желаем ему здоровья", - отметил председатель ОГА.

Скриншот: Винницкая областная государственная администрация

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