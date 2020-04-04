Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 4 апреля, на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса заявил о том, что еды в магазинах хватает, дефицита не будет и поэтому нет необходимости запрещать экспорт продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", - заявил президент.

Он подчеркнул, что государство должно заниматься безработными, пожилыми, одинокими матерями, детьми, которые остались без родителей. Он попросил как можно скорее разработать социальные программы для этих групп населения, обращаясь к правительству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь сообщил, что правительство нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

В ходе совещания обсуждался вопрос переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов, производственных мощностей, возможностей закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничестве с иностранными производителями в Украине.

Ранее "Страна" рассказывала, почему в торговых сетях говорят о резком подорожании еды.

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