Полтавские правоохранители открыли уголовное производство на хулигана, который в супермаркете швырял монеты в лицо кассиру. Видео скандала, устроенного неадекватом, вызвало бурю возмущения в соцсетях.

О ходе расследования сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Итак, в Полтаве, 3 апреля, 49-летний посетитель супермаркета возмутился тем, что кассир дала ему сдачу мелкими монетами. Сотрудница магазина ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой. После этого он пошел на выход.

По факту правонарушения следователями Полтавского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

Во время общения с полицейскими фигурант дал показания и признал свою вину. Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины мужчине может грозить наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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