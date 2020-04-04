В Кривом Роге работники металлургического завода "АрселорМиттал" встали в гигантскую очередь за спецпропусками для проезда в общественном транспорте в условиях карантина. В свою очередь правоохранители составили административный протокол на руководителя отдела кадров данного предприятия за нарушение карантинных правил.

Видео с места событий публикуют пользователи соцсетей в субботу, 4 апреля.

На кадрах видно, как тысячи заводчан выстроились в очередь, так как с 6 апреля в Кривом Роге перевозки пассажиров на городских маршрутах будет осуществляться исключительно при наличии соответствующего документа.

Также в полицию поступило сообщение о нарушениях правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте для рабочих одного из предприятий.

По данному факту сотрудники Металлургического отделения полиции в отношении руководителя кадров данного предприятия составили административный протокол по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина). Санкция статьи предусматривает штраф. Теперь протокол будет направлен в суд для принятия законного решения.

Видео: Александр Светловский, facebook

Напомним, что недавно правительство пересмотрело условия перевозки граждан городским и общественным транспортном, установив лимит по количеству единовременно перевозимых пассажиров по числу сидячих мест.

Также мы публиковали видео из Киева, где более 150 человек ожидали на остановке общественный транспорт, который во время карантина перевозит только работников стратегически важных служб.