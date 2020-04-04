В России зарегистрируют тест-систему на иммунитет к коронавирусной инфекции в середине апреля. Первыми протестируют медработников.

Об этом в субботу, 4 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время брифинга, передает информагентство "Интерфакс".

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет к вирусу не вырабатывается у тех, кто не испытывает каких-либо симптомов заболевания Covid-19. Чиновница отметила, что на данный момент таких инфицированных в России 24,8%.

Она также подчеркнула, что переносчики вируса без симптомов менее опасны, чем с симптомами, однако они тоже могут заразить окружающих.

По последним данным в России зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 333 пациента, а умерли 43.

В то же время в Украине зарегистрировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения. Всего скончались 28 человек и 23 пациента выздоровели.

Ранее мы писали, что в Австрии власти намерены провести случайное тестирование граждан на Covid-19, чтобы выяснить масштабы распространения коронавируса в стране.