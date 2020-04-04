Украинка Анастасия Зинченко, которая вместе со своей собакой находится в Ухане, рассказала про новый 14-дневный карантин, которые власти вводят в ее районе из-за нового зараженного Сovid-19. Местные жители обеспокоены, ведь последние несколько дней Ухань начал вновь оживать после двухмесячного карантина и люди могли выйти свободно на улицу или за продуктами.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Ирония судьбы девушки с собачкой. Не знаю, то ли я невезучая, то ли так нужно, но сегодня в моем районе в Ухане объявили 14-дневный новый карантин потому, что нашли нового зараженного человека. По стечению обстоятельств в последние дни карантин внутри города был снят и люди ходили спокойно в магазины и т.д., этот человек тоже, поэтому все его друзья и где он был до этого, теперь под подозрением. На протяжение этих 14 дней будут снова ходить по домам на районе и проверять температуру. Раньше говорили что 8 апреля распечатают город, но я уже в этом очень сомневаюсь, как будет дальше, и чем все это закончится, я не знаю...", - написала наша землячка, опубликовав новые снимки вместе со шпицем Мишель.

Фото: nastyazinchenko/Instagram

Как сообщала "Страна", в феврале Настя Зинченко не смогла покинуть Китай вместе с другими во время эвакуации. Девушка отказалась лететь, так как на борт самолета запретили брать ее собаку. А она бросать ее не захотела.

Позже помочь вернуться ей обещал лично президент Владимир Зеленский. Но девушка сказала, что с ней никто так и не связывался. А Зеленский затем сказал, что у Насти "внутренняя проблема".