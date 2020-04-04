В ближайшие дни цены на бензин и автогаз на украинских автозаправочных станциях будут падать. Это - результат переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС. Переговоры инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

О снижении цен шла речь в субботу на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента.

"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться", - говорится в сообщении.

Напомним, что мировая цена на нефть падает после того, как Саудовская Аравия начала нефтяную войну с Россией. Но после переговоров ситуация может измениться.

Ранее мы рассказывали, на сколько в Украине подешевеет топливо.