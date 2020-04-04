В Черновицкой области, которая стала эпицентром коронавируса в Украине, по состоянию на утро субботы, 4 апреля, зафиксировано уже 225 случаев Covid-19. Глава ОГА Сергей Осачук просит всех жителей соблюдать строгий карантин.

Об этом сам Осачук сказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

"...вчера вечером я сообщил вам цифру 202 инфицированных, а сегодня утром у нас уже 225, я вас прошу, оставайтесь дома и прислушайтесь, что это требование органов, управляющих процессами", - сказал Осачук.

Видео: facebook

Мы писали о том, что в Черновцах и области в субботу, 4 апреля, с 13:00 вводится строгий режим максимального ограничения любого перемещения людей до 06:00 6 апреля. Из-за этого уже за час до начала действия режима особых карантинных ограничений в продовольственных магазинах образовались значительные скопления людей.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 4 апреля, коронавирус в Украине подтвержден у 1096 человек, из них - 78 детей.