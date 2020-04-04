Кабмин опубликовал перечень всех мест, где нужно надевать медицинскую маску
Кабинет министров Украины принял постановление, которое ужесточает меры борьбы с коронавирусом с 6 апреля. Так, в общественных местах запрещено находиться без респиратора или защитной маски. Специальные средства защиты можно изготовить самим.
Разъяснение о том, в какие именно общественные места не будут пускать без масок, опубликованы на сайте правительства.
Так, в постановлении № 211 сказано, что общественное место - часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату.
К общественным местам относятся:
- подъезды
- подземные переходы
- стадионы
- парки
- скверы
- детские площадки
- остановки общественного транспорта
- лифты
- государственные и медицинские учреждения и прочее.
Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория.
Прогулки в парках запрещены за исключением выгула животных одним человеком. Однако гулять все еще можно будет вокруг дома, но не дальше, чем за 2 километра от места самоизоляции.
"Нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное. Это санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - пояснили в Кабмине.
Напомним, Кабинет министров в рамках карантина из-за коронавируса также запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без документов.