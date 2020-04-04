Кабинет министров Украины принял постановление, которое ужесточает меры борьбы с коронавирусом с 6 апреля. Так, в общественных местах запрещено находиться без респиратора или защитной маски. Специальные средства защиты можно изготовить самим.

Разъяснение о том, в какие именно общественные места не будут пускать без масок, опубликованы на сайте правительства.

Так, в постановлении № 211 сказано, что общественное место - часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату.

К общественным местам относятся:

подъезды

подземные переходы

стадионы

парки

скверы

детские площадки

остановки общественного транспорта

лифты

государственные и медицинские учреждения и прочее.

Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория.

Прогулки в парках запрещены за исключением выгула животных одним человеком. Однако гулять все еще можно будет вокруг дома, но не дальше, чем за 2 километра от места самоизоляции.

"Нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное. Это санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - пояснили в Кабмине.

Напомним, Кабинет министров в рамках карантина из-за коронавируса также запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без документов.