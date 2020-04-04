Вице-президент испанского футбольного клуба "Барселона" 57-летний Жорди Кардонер заразился короновирусом. Сейчас он лечится под пристальным вниманием врачей. Особую тревогу вызывает тот факт, что Кардонер был в тесном контакте со всеми футболистами команды, включая и великого Месси.

Об этом сообщает издание Sport.es.

В сообщении говорится, что у Джорди Кардонера хорошее здоровье. Он находится дома и близок к выздоровлению. Отмечается также, что Барселона хочет вновь урезать зарплаты футболистам из-за паузы в выступлениях, связанной с пандемией.

Ранее капитан Барселоны Лионель Месси объявил о снижении зарплаты всех игроков Барселоны на 70%.

Также стало известно, что коронавирусом заразился партнер Месси по сборной и Роналду по клубу Пауло Дибала. Кроме него, заражена его девушка Ориана.

А число безработных из-за коронавируса в Испании достигло исторического максимума.