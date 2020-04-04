Спортсмены, которые занимаются в "качалке под открытым небом" в Гидропарке не собираются идти на карантин, несмотря на распространение коронавируса в Киеве.

Напомним, что здесь, 2 апреля, бывший АТОшник напал на съемочную группу телеканала ZIK. Прокуратура Киева совместно с Днепровским управлением полиции уже сообщила ему о подозрении.

О дальнейших мерах по сопротивлению властям в Facebook заявил спортсмен-активист Михаил Ковальчук, который лично отправился в Гидропарк после сообщений, что полиция пытается препятствовать спортсменам.

Которые в свою очередь заявляют, что карантинные ограничения нарушают их конституционные права и собираются в будущем препятствовать полиции.

Михаил Ковальчук заявил, что они лишь пытаются отстоять свое право заниматься спортом, опираясь на статьи Конституции и законов Украины и, по их словам, карантин не должен стать причиной прекращения тренировок.

Спортсмены также утверждают, что с 6-го апреля правоохранители будут пытаться ограничить доступ к тренажерному залу на Гидропарке, установив на мосту, который ведет к острову, блокпост.

В таком случае спортсмены собираются добираться к месту тренировок вплавь или же будут собираться в группы и препятствовать правоохранительным органам для того, чтобы им позволили и дальше заниматься на тренажерах под открытым небом.

Напомним, что на этом самом месте несколько дней назад эти же спортсмены напали на журналистку телеканала ZIK, которая снимала нарушителей карантинного режима.

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