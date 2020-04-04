В подмосковном городке Орехово-Зуево, где произошел взрыв бытового газа, разрушивший практически до основания пятиэтажный дом по ул. Гагарина, 31, из-под завалов спасли 6 человек.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Панин, как передает "Интерфакс".

По словам Панина, из-под завалов рухнувшего подъезда в Орехово-Зуеве извлечены шесть человек, пятеро из них получили медицинскую помощь. "Один ушел домой, трое находятся в реанимации, двум другим также оказана медпомощь", - сказал он.

В МЧС России также сообщили, что, по уточненным данным, три человека тяжело пострадали в результате взрыва, один человек погиб. К разбору завалов на месте взрыва газа в пятиэтажке приступил пожарный кран, территория оцеплена.

В пресс-службе местной администрации рассказали, что всех жильцов дома размещают в здании соседней школы. Там отметили, что при взрыве не пострадал никто из прохожих: из-за режима самоизоляции площадка была огорожена.

Фото: МЧС России

Напомним, происшествие случилось в субботу, 4 апреля около 13:08 по Москве (совпадает с временем в Украине) в условиях тотального карантина, когда выходить из дома можно только по пропускам. По предварительным данным, произошел взрыв газовой колонки. В результате произошло обрушение второго подъезда с пятого по третий этаж.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни в России до конца апреля.