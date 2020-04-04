В Черновцах и области в субботу, 4 апреля, с 13:00 вводится строгий режим максимального ограничения любого перемещения людей до 6:00 6 апреля. Из-за этого уже за час до начала действия режима особых карантинных ограничений в продуктовых и продовольственных магазинах образовались значительные скопления людей.

Об этом сообщает издание "Молодой буковинец".

Как сообщает корреспондент издания, примерно в 12:00 группы людей ожидали в длинных очередях перед дверьми магазинов.

Очереди за продуктами в Черновцах. Фото: molbuk.ua

Напомним, накануне строгих ограничений глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук попросил всех жителей области приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

В полдень 3 апреля Черновицкую область закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса.

Накануне, 2 апреля, в Черновицкой области за сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом.