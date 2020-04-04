С 6 апреля, согласно постановлению Кабмина, еще больше ужесточаются карантинные меры: запрещено передвигаться по улице в группах более чем по два человека (кроме сопровождения детей), людям от 60 лет и старше - выходить на улицу далее чем на 2 км от дома без крайней необходимости - посещение аптек, магазинов, а также передвижение в общественных местах без масок.

Только в Киеве за "карантинные дни" марта полиция составила 162 административных протокола на нарушителей. Согласно Кодексу про административные правонарушения, за такие проступки во время карантина грозит штраф до 17 тысяч гривен. Контролировать соблюдения карантина должна полиция. Однако, по законодательству, рассматривать эти протоколы и решать, привлекать ли конкретного человека к ответственности, решают в этих случаях не полисмены, а суд.

"Страна" проанализировала, какие наказания украинские суды уже применили к соотечественникам за нарушения ограничений с начала объявления карантина. Судебная практика показывает, что в большинстве случаев судьи относятся к нарушителям с поблажкой и не накладывают "драконовские" штрафы, ограничиваясь предупреждениями, либо же вообще отказывают в привлечении к наказанию из-за ошибок в протоколах или отсутствии доказательств. Причем некоторые фабулы полицейских "карантинных" протоколов похожи на анекдоты.

К примеру,31 марта судья Васильковского райсуда Днепропетровской области по фамилии Битяк рассмотрела дело о привлечении продавца местного магазина "Аврора" к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КоАП (за нарушение карантинных мер). Согласно протоколу, который составлен полицией 27 марта, около 10:25 часов данная продавщица в магазине по улице Театральная в поселке Васильковка Днепропетровской области "осуществила реализацию ковра туалетного, который не относится к средствам первичной личной гигиены, чем нарушила требования п. 3.2 постановления Кабмина № 211 от 11.03.2020 года".

В судебном заседании продавщица вину не признала, объяснив, что продала туалетный коврик, который, как она считает, относится к средствам гигиены, так как продается среди товаров второй группы. В магазине широкий ассортимент. При этом торговля осуществляется только средствами гигиены, а другие товары не продаются.

Судья учел "личность правонарушителя, которая ранее к административной ответственности не привлекалась, степень ее вины, имущественное положение, степень общественной опасности правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность" и решил ограничиться устным замечанием и освободить нарушительницу от административной ответственности, закрыв дело в связи с малозначительностью административного нарушения. С полным текстом этого решения можно ознакомиться по этой ссылке.

Есть также судебные прецеденты, когда формально и есть состав нарушения карантина, однако ввиду того, что полиция не потрудилась собрать хоть мало-мальские доказательства - привлечь свидетелей и опросить их, приобщив протоколы их объяснений к протоколу, произвести фото или видеофиксацию нарушения - суды отказывают в привлечении к административной ответственности.

Так, 31 марта судья Днепропетровского суда Малыхина рассмотрела админматериалы о привлечении к административной ответственности продавщицы одного из местных магазинов.

Согласно протоколу, который составлен полицией 19 марта, нарушительница в этот же день в 11:40 часов, "осуществляла торговлю продуктами питания в магазине, расположенном по адресу: город Днепр, улица Космонавта Волкова, 8, без средств индивидуальной защиты, чем нарушила требования п.3 п. 2 постановления КМУ № 211 от 11.03.2020 года "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Ее действия полицией квалифицированы по ст. 44-3 КоАП.

В судебном заседании продавщица пенсионного возраста свою вину в инкриминируемом правонарушении не признала, суду пояснила, когда зашли работники полиции, покупателей в магазине не было, она зашла в торговый зал чтобы взять колбасные изделия. И вообще, в 11:40 часов у них был технический перерыв, средствами индивидуальный защиты они обеспечены, а полы в магазине моют каждые два часа.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заслушав объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, суд посчитал, что в действиях продавщицы отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КоАП. Полиция, кроме собственно составленного протокола, не приобщила к нему никаких доказательств того, что продавщица работала в торговом зале без маски. Не удосужились снять ее на бодикамеры или изготовить хотя бы фото с помощью камеры мобильного телефона. Поэтому продавщица была полностью оправдана. Полный текст этого решения можно посмотреть по ссылке.

Однако, наряду с поблажками, некоторые суды все же накладывают серьезные штрафы даже на пенсионеров, которые работали в силовых структурах. Причем судьи берут во внимание и поведение самих нарушителей, и если нарушение сопряжено с хамством или нецензурной бранью виновника, то штраф ему влепят гарантированно.

Речь идет об уже нашумевшем решении Заречного райсуда Сум, когда с пенсионера, рвущегося в магазин "АТБ" без маски, суд взыскал 17 000 гривен. Как сказано в решении суда, 1 апреля судья Заречного райсуда города Сумы Капкин рассмотрел административные материалы по "карантинной" ст.44-3 КоАП, поступившие от Управления патрульной полиции в Сумской области. В них шла речь о том, что 30 марта, около 17.37 часов, пенсионер зашел в магазин "АТБ" по адресу: город Сумы, улица Ахтырская, 4а, без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил п.2 а решения исполнительного комитета Сумского городского совета №172 от 27.03.2020 и совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КоАП.

Пенсионер в судебном заседании пояснил судье, что действительно находился в указанном магазине "АТБ" без маски, потому что масок в продаже нет. А на замечание судьи, почему сами не сшили, ответил, мол, "я не белошвейка". Судья исследовал доказательства и решил, что вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, объяснениями самого нарушителя, объяснениями двух свидетелей, согласно которым пенсионер зашел в помещение магазина без маски. Охрана ему сообщила, что вход без маски запрещен, на что он ответил нецензурной бранью.

Суд, учитывая характер совершенного правонарушения, его общественную опасность и личность виновного, посчитал необходимым применить к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен. К тому же, с правонарушителя взыскали судебный сбор в размере 420 грн. 40 коп. С полным текстом этого решения можно ознакомиться по ссылке.

Как выяснилось, нарушитель еще и пенсионер МВД - 48-летний Павел Костенко. Он заявил в комментарии местным журналистам сумского издания "Граты": "У меня пенсия 3100. Я бы пошел и повесился, похороны дешевле". Мужчина намерен подавать апелляцию.

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