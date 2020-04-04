Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ перенесла экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля. Новой датой проведения встречи может быть 8 или 9 апреля.

Об этом, в субботу, 4 апреля, со ссылкой на собственные источники сообщил Reuters.

Перенос даты даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи нефти.

В свою очередь Bloomberg сообщает, что встреча должна состояться в четверг, 9 апреля. Причиной стала то, что России и Саудовской Аравии нужно больше времени, чтобы договориться.

Напомним, что Саудовская Аравия была инициатором созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке. После анонса встречи цены на нефть на мировых биржах пошли вверх.