Популярное во время карантина приложение Zoom попало в грандиозный скандал после того, как тысячи частных разговоров попали в интернет. Приложение Zoom передавало личные данные пользователей Facebook, а личные видео пользователей обнародованы на платформах в Youtube и Vimeo под однотипными названиями.

Об этом сообщает The Washington Post.

Среди видеороликов, выложенных в открытом доступе на видеохостинговых платформах YouTube и Vimeo, есть сеансы с психотерапевтами, рабочие конференции различных компаний, занятия в начальной школе с лицами, голосами и личными данными детей, звонки врачам с использованием телемедицинских технологий с именами и номерами телефонов пациентов, а также частные разговоры пользователей сервиса. Также в открытом доступе оказался записанный урок косметолога, который обучал студентов делать эпиляцию на обнаженной модели.

Многие записи содержат информацию, которая позволяет вычислить личность человека, добавило издание. Видео записаны через внутренние инструменты самого Zoom: организатор беседы может начать запись без согласия других участников, но они получат уведомление. В открытом доступе оказались видео, которые были сохранены в отдельные онлайн-хранилища, не защищенные паролем, указывает Washington Post. Zoom именует все записанные ролики определенным образом, поэтому их легко найти через поиск, пояснила газета.

Эксперт заявил, что более 15 тысяч видео были найдены с помощью бесплатного онлайн-поисковика, который просматривает открытые облачные хранилища в интернете.

В компании признали, что возможность онлайн-атак была их виной, и уточнили, что изменили систему безопасности в групповых звонках: в частности, ввод пароля стал обязательным, а также появились "комнаты ожидания", с помощью которых участники конференции смогут запретить доступ к чату нежелательным лицам.

Ситуацией уже заинтересовался Американский конгресс. Депутаты от Демократической партии направили в Zoom коллективное письмо с просьбой прояснить правила сбора и записи данных. Отметим, что число пользователей сервиса для видеоконференций Zoom достигло 200 миллионов из-за карантина по всему миру. Основатель компании Эрик Юань признает ошибки, отмечая, что сервис не был готов к такому резкому росту числа пользователей.

Ранее глава SpaceX Илон Маск запретил своим сотрудникам использовать приложение Zoom.

Напомним, что в прошлом году Instagram заработал на рекламе больше, чем YouTube.