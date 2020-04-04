В подмосковном городке в Орехово-Зуево по адресу ул. Гагарина, 31 произошел взрыв бытового газа, в результате чего обвалились перекрытия всех этажей пятиэтажного дома. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

Происшествие случилось в субботу, 4 апреля около 13:08 по Москве (совпадает с временем в Украине). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

"По предварительным данным, пострадали четыре человека, погиб один", - сообщили спасатели. Известно, что взорвалась газовая колонка в одной из квартир во втором подъезде дома. Большинство жителей дома успели эвакуировать.

Местная жительница рассказала, что около часа дня окна затряслись, после чего послышался громкий хлопок.

"Очень сильный хлопок. И я почувствовала… у меня было такое ощущение, я в этот момент находилась в ванной, что упал как будто шкаф большой. Я выбежала в комнату, где у меня дети были: "Что случилось?". "Мам, мы не знаем. Вот у нас тут, смотри, окна затряслись". Сын мне сказал, что чуть телевизор не упал",- поделилась очевидица с журналистами.

Момент взрыва засняли проезжающие мимо жители города:

В соцсетях сообщается, что под завалами остались живые люди. эта информация пока что не подтверждена.

«Три верхних этажа разрушены полностью»: Взрыв газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево pic.twitter.com/6qQj6diny0 — Татьяна (@malta2803) April 4, 2020

Напомним, в российском Магнитогорске (Челябинская область) прогремел взрыв в жилой пятиэтажке. По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь, погибли два человека.

Как сообщала "Страна", в городе Белая Церковь недавно заселившиеся в 5-этажный дом люди обнаружили в подвале тротил. По предварительной информации, взрывоопасное вещество принадлежало ныне покойному жителю дома.