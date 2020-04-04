В Подмосковье взорвался дом. Фото: Twitter / Granitweet

В подмосковном городке в Орехово-Зуево по адресу ул. Гагарина, 31 произошел взрыв бытового газа, в результате чего обвалились перекрытия всех этажей пятиэтажного дома. Известно об одном погибшем и четырех пострадавших.

Происшествие случилось в субботу, 4 апреля около 13:08 по Москве (совпадает с временем в Украине). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

В подмосковье взорвался дом. Фото: Twitter / russiaspeaks

"По предварительным данным, пострадали четыре человека, погиб один", - сообщили спасатели. Известно, что взорвалась газовая колонка в одной из квартир во втором подъезде дома. Большинство жителей дома успели эвакуировать. 

В подмосковье взорвался дом. Фото: Twitter / russiaspeaks

Местная жительница рассказала, что около часа дня окна затряслись, после чего послышался громкий хлопок. 

"Очень сильный хлопок. И я почувствовала… у меня было такое ощущение, я в этот момент находилась в ванной, что упал как будто шкаф большой. Я выбежала в комнату, где у меня дети были: "Что случилось?". "Мам, мы не знаем. Вот у нас тут, смотри, окна затряслись".  Сын мне сказал, что чуть телевизор не упал",-  поделилась очевидица с журналистами. 

Момент взрыва засняли проезжающие мимо жители города: 

В соцсетях сообщается, что под завалами остались живые люди. эта информация пока что не подтверждена. 

Напомним, в российском Магнитогорске (Челябинская область) прогремел взрыв в жилой пятиэтажке. По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь, погибли два человека. 

Как сообщала "Страна", в городе Белая Церковь недавно заселившиеся в 5-этажный дом люди обнаружили в подвале тротил. По предварительной информации, взрывоопасное вещество принадлежало ныне покойному жителю дома. 

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