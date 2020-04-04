В Украине с понедельника, 6 апреля, усиливаются карантинные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Так, здоровым людям в условиях изоляции разрешается покидать дома не чаще 2 раз в неделю, чтобы пополнить запасы продуктов и лекарств, а больным коронавирусом следует находится в строжайшей обсервации.

Постановлением правительства ограничивает пребывание граждан вне дома, запрещается посещение спортивных площадок и парков. Перемещаться в черте не далее 2 км от дома нужно по двое в маске и носить с собой документы.

Как работать транспорт в этот период - смотрите в инфографике МОЗ:

Запрещается перевозить пассажиров автобусами городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения. По-прежнему действует запрет на работу метро и поездов.

Разрешается проезд легкового транспорта, трамваев и троллейбусов, а также служебного транспорта для работников охраны здоровья, правопорядка, коммунальных служб, сотрудников магазинов, банков (по спецпропускам). Количество пассажиров в транспорте не должна превышать количество мест для сидения.

Фото: t.me/COVID19_Ukraine

Ранее "Страна" публиковала полный список новых запретов Кабмина с 6 апреля.