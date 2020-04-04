Киевский мэр Виталий Кличко утверждает, что в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с коронавирусом, отпуск за свой счет взяли около полумиллиона жителей столицы.

Слова градоначальника приводит пресс-служба КГГА.

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег", - сказал он.

По словам чиновника, данный вопрос невозможно решить без государственной помощи.

"Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на субботу, 4 апреля, количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Киеве возросло до 214 человек. За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 25 человек.

Всего в Украине сегодя зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.