На столбах в Лукьяновском районе Киева появились обращения в стихах к жителям столицы, где неизвестный автор призывает придерживаться карантинных ограничений и личной гигиены.

Об этом сообщил в Facebook житель столицы Игорь Юдин.

Сделали их, по всей видимости, киевляне. Стишки эти написаны в шутливой форме и расклеены в Лукьяновском районе столицы.

"Тебя призывает твое отечество - лежи на диване, спасай человечество!", "Языком, товарищ, нечего цокать, хочешь чихнуть - чихай в локоть!", "Чтобы не биться потом в лихорадке - маску на морду, на руки - перчатки!", "Сидя на карантине и жуя свой обед - помни! Ж@па вырастет - разум нет!"

Что касается ограничений по количеству пассажиров в общественном транспорте, креативные киевляне придумали следующее сочинение: "Не смей товарищей держать в страхе - пришел одиннадцатым - иди на хер!".

Напомним, в киевскую мэрию обратились с предложением вернуть работу заваренных мусоропроводов в многоэтажных домах из-за распространения коронавируса. Это должно облегчить жизнь украинцев, которые находятся на самоизоляции.

Как сообщала "Страна", генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что Федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях. В связи с этим часть из них переведут на домашнее заключение.