"Лежи на диване - спасай человечество". Киевляне оригинально призывают друг друга к самоизоляции. Фото
На столбах в Лукьяновском районе Киева появились обращения в стихах к жителям столицы, где неизвестный автор призывает придерживаться карантинных ограничений и личной гигиены.
Об этом сообщил в Facebook житель столицы Игорь Юдин.
Сделали их, по всей видимости, киевляне. Стишки эти написаны в шутливой форме и расклеены в Лукьяновском районе столицы.
"Тебя призывает твое отечество - лежи на диване, спасай человечество!", "Языком, товарищ, нечего цокать, хочешь чихнуть - чихай в локоть!", "Чтобы не биться потом в лихорадке - маску на морду, на руки - перчатки!", "Сидя на карантине и жуя свой обед - помни! Ж@па вырастет - разум нет!"
Что касается ограничений по количеству пассажиров в общественном транспорте, креативные киевляне придумали следующее сочинение: "Не смей товарищей держать в страхе - пришел одиннадцатым - иди на хер!".
Напомним, в киевскую мэрию обратились с предложением вернуть работу заваренных мусоропроводов в многоэтажных домах из-за распространения коронавируса. Это должно облегчить жизнь украинцев, которые находятся на самоизоляции.
Как сообщала "Страна", генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что Федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях. В связи с этим часть из них переведут на домашнее заключение.