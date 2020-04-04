Коронавирусная инфекция распространяется не только на людей. Болезнью могут заразиться даже домашние питомцы, часть из которых уже живет с ним. В связи с этим рекомендуем ознакомиться с симптомами коронавируса у котов.

Об этом говорится в материале "Страны" под названием "Убийца с птичьего рынка. Чем грозит новый вирус, который идет из Китая и как от него спастись".

Так, среди животных этот вирус достаточно распространен, и 80% из них даже живут с ним. Попадая в организм, болезнь проникает в кишечник, вызывая диарею, после чего животное обычно выздоравливает.

Однако в 10% случаев, вирус мутирует, попадая в брюшную или грудную полость. Если это произошло, животное, как правило, умирает.

Среди других симптомов коронавируса у котов: бледные кожные и слизистые оболочки, зрачки неровной формы. Также может наблюдаться нарушение координации движения и паралич.

Последняя стадия заболевания – кошка начинает без причины худеть, а из-за жидкости в животе тот увеличивается. Это может сопровождаться повышенной температурой.

В группе риска молодые животные, возрастом до двух лет, а также котята в возрасте 3-9 месяцев.

Симптомы у собак, зараженных коронавирусом, похожие.

Напомним, китайские ученые исследовательским путем определили, что 15% котов в Ухане заражены коронавирусом Covid-19. Медики уверяют, что животные могут быть заражены по всему миру, потому что вирус передается от одного животного другому. Однако неизвестно, может ли болезнь передаваться от животного к человеку.

Также "Страна" писала, что в Китае впервые в истории запретили есть собак и кошек.