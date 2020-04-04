В марте произошел рост цен на отдельные товары. Всего за несколько недель - с 27 марта по 2 апреля мясо подорожало на 3,2%, гречка - на 21%, туалетная бумага - на 9%, чеснок - на 23,2%, лимоны - на 39,1%, лук - на 37,8% и лекарства против респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний выросли в цене почти на 1%.

Об этом говорится в отчете потребительских цен НБУ.

"Подорожание отдельных товаров в марте обусловили несколько факторов. Во-первых, ажиотажный спрос. Во-вторых, сужение предложения из-за введения карантинных мероприятий и закрытия продовольственных рынков. Также имело место некоторое ослабление гривни", - пояснили в финучреждении.

Хлеб за период с 27 марта по 2 апреля подорожал на 4,2%, мука стала дороже на 12,1%, рыба - на 3,2%, молоко - на 2,7%, сыр - на 1,5%, растительное масло - на 2,5%, мед - на 2,2%.

В отчете говорится, что цены на продукты питания по оперативным данным в дальнейшем растут, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились. "Рост цен на услуги сдерживается ограниченным спросом на них. В частности, в последние дни практически остановили рост цен на доставку из заведений общественного питания", - отметили в НБУ.

Самыми большими темпами продолжают дорожать овощи борщевого набора, крупы (особенно гречка) и цитрусовые.

Так, гречневые крупы за несколько недель прибавили в цене 21%, лимоны и апельсины стали дороже на 39,1% и 14,6% соответственно. Овощи борщевого набора суммарно выросли в цене на 15,6%, капуста белокачанная подорожала на 25,4%, лук репчатый - на 37,8%, буряк - на 19,7%, морковь - на 20,8%, картофель - на 9,6% и чеснок на 23,2%.

Также произошел рост цены на лекарственные препараты, в отчете это объясняют давлением спроса и ослабление гривны.

Цена на топливо за последний месяц упала, это произошло под влиянием падения мировых цен за избыточного предложения и падение спроса, - отмечают в Нацбанке.

Все фото: скиншоты презентации bank.gov.ua

Как сообщала "Страна", в начале апреля в Украине резко подскочили цены на молочную продукцию.