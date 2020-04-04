В Испании темпы распространения коронавируса начали заметно снижаться. Уменьшается статистика смертей и новых инфицированных. Спад стал рекордным за последние дни.

Об этом сообщает издание El Pais.

Так, за последние сутки в Испании от коронавируса умерло 809 человек. В последний раз такой низкий показатель был зафиксировал девять дней назад, что может свидетельствовать о снижении темпов инфицирования в стране. Для примера, накануне сообщалось о 932 жертвах болезни за день, а второго апреля их было 950. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Испании скончалось 11744 человек.

Подобная тенденция прослеживается и в количестве заболевших за последние сутки - таких пациентов 7016. Это минимум за последние три недели, в то время, как последние данные говорили о 7472 зараженных в день. Всего борются с болезнью сейчас 124 736 испанцев.

Не отстает от названных показателей и количество больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки таких прибавилось на 116 человек, что является самым низким показателем за послежние три недели. По всей стране сейчас подобных пациентов 6 532, а 57 612 человек лечатся на стационаре.

При этом, количество вылечившихся также растет - за сутки больницы покинуло около четырех тысяч человек. За все время переживших вирус в Испании теперь 34 219 человек.

Напомним, Испания вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. На первом по-прежнему остаются США.

Как сообщала "Страна", в Испании, которая находится на втором месте в мире по количеству летальных случаев Covid-19, уже к концу апреля планируют разработать прототип вакцины от коронавируса.