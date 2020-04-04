В Турции из-за распространения в стране эпидемии коронавируса объявили комендантский час, запрещающий гражданам в возрасте до 20 лет покидать свои дома без крайней необходимости.



Об этом в субботу, 4 апреля, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Anadolu.

"Вводится комендантский час для лиц моложе 20 лет. Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах и ​​на рынках", – сказала Эрдоган.

Также в стране на 15 дней закрыли на въезд и выезд закрыли Стамбул и еще 29 крупных городов.

По данным центра Джона Хопкинса, в Турции зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом, среди которых 425 оказались летальными.

Напомним, что в течение пятницы, 3 апреля, в Турции коронавирус убил еще почти 70. Кроме того, за сутки в стране выявили 2786 новых случаев заражения Covid-19.