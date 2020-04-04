Президент Беларуси Александр Лукашенко скептически высказался о работе из дома на фоне распространения коронавируса. По его словам, это приведет к расколу общества.

Об этом он заявил во рабочей поездки на крупнейший агропромышленный комплекс страны "Серволюкс", передает пресс-служба белорусского лидера.

"Скажите, как там на удаленке доить коров, или выходной объявить? Это нереально. А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя", - сказал он во время общения с журналистами.

При этом Лукашенко рассказал, что в стране, вероятнее всего, на неделю будут продлены каникулы у школьников. Причиной этого он назвал желание самих родителей.

Видео: YouTube/zona 71

До этого мы писали, что Лукашенко не будет запрещать в Беларусии массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Также "Страна" приводила слова Лукашенко о том, что он не пустит обратно в страну белорусов, которые уехали во время эпидемии.