Сегодня, 4 апреля, в Китае проходит общенациональный траур по жертвам Covid-19, когда по всей стране включили сирены воздушной тревоги и приспустили государственные флаги в знак траура.

Траур совпал с началом ежегодного фестиваля подметания могил в Цинмине, когда миллионы китайских семей выражают почтение своим предкам.

Об этом сообщает Reuters.

В 10 часов утра по пекинскому времени (в 5:00 по Киеву) страна почтила тремя минутами молчания тех, кто погиб. В том числе передовых медицинских работников и врачей. В знак скорби также прозвучали гудки автомобилей, поездов и судов, а также воздушная сирена.

Государственные СМИ сообщают, что в Чжуннанхае, где находилась политическая власть в Пекине, президент Си Цзиньпин и другие китайские лидеры молча воздали дань государственному флагу с белыми цветами, прикрепленными к груди в знак скорби.

По статистике, только на материковой части Китая с декабря 2019 года коронавирусом заразились 82 464 человека, из них умерли 3331 человек, в том числе медики и врачи, пожертвовавших своей жизнью ради спасения других людей. Страна благодаря жестким мерам карантина смогла победить болезнь - 94% инфицированных выздоровели с начала пандемии Covid-19.

Сайт Синьхуа публикует фото с траурной церемонии. Все присутствующие стоят с опущенной вниз головой в медицинских масках.

Все фото: xinhuanet.com

Как сообщала "Страна", в Ухане из-за снижения числа больных закрыли спецбольницу для пациентов с коронавирусом.

Также в Китае снимают ограничения на въезд и выезд из Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса.