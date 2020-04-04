В Киевской области пенсионерка подожгла поле и лес, чтобы избавиться от лисиц. Пришлось вызывать полицию.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"3 апреля в 9:55 в оперативно-диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Черняховка. По прибытию, спасатели установили, что горит травяной настил площадью 1 га и около 40 деревьев. Также на месте происшествия находилась пожилая женщина которая жгла сухостой", - указано в сообщении.

По информации спасателей, женщина таким образом пыталась "выкурить" лис, которые наносят ущерб ее хозяйству. После беседы с виновницей возгорания сотрудники ГСЧС решили вызвать полицию, так как женщина не осознавала до конца последствия своих действий. К порицанию пенсионерки присоединились представители местной территориальной общины.

Сейчас пять спасателей продолжают тушить возгорание, так как огонь распространяется.

Напомним, в Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области был подтвержден коронавирус, заразила не менее 19 человек. Женщина с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор, где пела в церковном хоре.

Как сообщала "Страна", в городе Радомышль Житомирской области, жительница которого скончалась от коронавируса, к врачам обратились с высокой температурой пятеро человек. Это прихожане церкви, которую посещала умершая женщина.