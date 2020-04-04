Лидер партии "Голос" и вокалист "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук подтвердил смерть отца Ивана в возрасте 73 лет, заявив, что не стало его самого близкого друга.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня не стало моего ближайшего друга...Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле...Не стало любящего мужа и отца и дедушки...Человека, который создал крепкую и любящую семью...Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и своим сердцем добывал нашу независимость, а потом по кирпичу перестраивал родное государство..." – написал он.

Также Вакарчук уточнил, что его отец был выдающимся украинским ученым, который был верен ей "до последнего вздоха".

"Не стало настоящего учителя..Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей...Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить...С Богом..." – подчеркнул он в сообщении.

Скриншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

В то же время львовский мэр Андрей Садовый рассказал, что по просьбе семьи Вакарчука-старшего, похорон профессора состоится камерно на Лычаковском кладбище. Но точная дата прощания пока остается не названной.

Скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi

Напомним, первым о смерти Ивана Вакарчука написал экс-глава Института Национальной памяти и народный депутат Владимир Вятрович.