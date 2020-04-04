Германия обвинила США в перехвате уже оплаченных респираторов. Они предназначались для немецкой полиции. В Правительстве ФРГ поступок назвали "актом современного пиратства".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр внутренних дел Берлина Андреас Гейзель сообщил, что американцы перехватили следовавшую из Бангкока партию 200 тысяч респираторов класса FFP2, которые Германия уже оплатила. Маски изготовляла американская компания, однако производство находится в Таиланде.

"Даже во времена глобального кризиса мы не должны руководствоваться методами Дикого Запада", - заявил он. По словам главы МВД, ФРГ должна отреагировать на такой захват и надавить на Соединенные штаты для возврата товара.

Также ситуацию прокомментировал глава парламентской группы СДПГ Рольф Мютзенич.

"Нельзя использовать незаконные методы при приобретении защитных масок. Это особенно верно для партнеров… даже если их не хватает. Если сообщения о таких событиях подтвердятся, федеральное правительство должно решить эту проблему и призвать к последствиям", - высказался он.

Отметим, американский президент Дональд Трамп ранее запретил американским производителям экспортировать медицинские маски и респираторы, ссылаясь на их дефицит в США. Также он заявил, что будет оперировать законом об оборонном производстве Соединенных Штатов, чтобы предоставлять американцам больше медицинских препаратов и товаров.

Напомним, правительство с понедельника ужесточает его меры и уже с 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора. Мода чутко реагирует на все изменения в мире и появление вируса COVID-19 не стало исключением. Дизайнеры создают новые аксессуары, а предприниматели хайпуют на отстутствии гигиенических масок в аптеках.

Как сообщала "Страна", правительство Украины выпустило постановление о новых меры борьбы с коронавирусом, которые включают в себя и новые ограничения.