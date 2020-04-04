Экс-премьер Украины Алексей Гончарук рассказал про последний разговор с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся накануне его отставки и роспуска Кабмина.

Об этом Гончарук рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Гончарука, вопрос его отставки - это решение президента, за которым стоит политическая логика, тактика, стратегия или политические силы. Важно одно - чтобы то, что мы начинали делать, продолжалось, а разговоры о дефолте были маргинализированы, считает он.

"У нас был один разговор с президентом, он состоялся в пятницу накануне той недели, когда эта отставка состоялась (Рада уволила Гончарука 4 марта, разговор состоялся 28 февраля, - Ред). Во время этого разговора фактически было принято решение. Президент мне сообщил, что, видимо, он склоняется к решению, что правительство должно уйти в отставку. Мы об этом тогда коротко поговорили. Для меня точно было понятно, это решение было окончательным и я его принял из уважения к президенту", - сказал Гончарук.

На уточнение, для чего экс-премьер встречался с главой Офиса президента Андреем Ермаком за несколько дней до вынесения в Раду вопроса об отставке правительства Гончарука в одном из ресторанов Киева, он заявил: "Это была наша не первая встреча с Ермаком, в том числе и в этом ресторане. Поэтому ничего сверхъестественного здесь не было. Была обычная рабочая встреча, во время которой мы обменивались мнениями по проводу того, что происходит".

На вопрос об информации в СМИ, что отставка Гончарука стала следствием смены руководства в Центрэнерго, он ответил: "Я не суживал бы это до решения по какой-то одной компании, таких компаний было много. Каждое из этих решений било по многим группам влияния".

Как сообщала "Страна", в конце марта, бывший премьер Гончарук пророчил доллар по 40 гривен в случае объявления дефолта.

Ранее "Страна" выясняла, будет ли уволен глава Офиса президента Ермак после скандала с его братом.