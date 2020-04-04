В Италии около сотни украинцев заразились Covid-19 и находятся в больницах. Там их лечить будут наши медики, о которых стало известно ранее.

Об этом в субботу, 4 апреля, заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы отправляем 20 медиков-украинцев в Италию. Для нас это очень важный шаг. Во-первых, это по-человечески и правильно - помочь друзьям. Во-вторых, в Италии работает очень много украинцев. По нашим неофициальным данным, около 100 из них находятся в больницах Италии и их лечат итальянские медики", - сказал Арсен Аваков.

По словам министра, украинские медики получат неоценимый опыт. Также Аваков добавил, что все врачи, которые поедут в Италию, - это добровольцы. Среди них анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты, а также медицинские сестры.

Министр уточнил, что украинская сторона полностью обеспечит медиков всем необходимым, а Италия предоставит работу и проживание.

"Мы очень нуждаемся в этой помощи... Это важный вклад... К сожалению, Италия сейчас на первом месте в этом кризисе", - поблагодарил Украину посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия. Так же он отметил, что эта помощь еще и неоценимый вклад в поддержку украинской диаспоры.

Напомним, что Украина направила в Италию 20 врачей. Они должны помочь местным медикам справиться с нагрузкой на систему здравоохранения. Украинские специалисты пробудут в Италии две недели. Когда они вернутся на родину, их могут сразу же привлечь к работе в больницах. Решение об отправке врачей принял президент страны Владимир Зеленский.