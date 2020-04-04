В Луцке врач и медсестра, которые делали вскрытие больного коронавирусом волынского врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на Covid-19. Результаты еще одной медсестры ожидают.

Об этом сообщил директор Волынского областного патологоанатомического бюро Владимир Онищук в комментарии Информационному агентству "Волынские Новости".

По словам Онищука, медикам провели тестирование сразу после завершения процедуры вскрытия. По состоянию на 3 апреля у врача и медсестры подтвердился коронавирус, результаты исследования еще одной медсестры ожидают.

Владимир Онищук отмечает, что вскрытие происходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении, ведь уже тогда было известно, что умерший, вероятно, является носителем коронавируса. По его словам, медики чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции, симптомов болезни у них нет. В соответствии с процедурой, во всех помещениях после вскрытия провели чистку, обработку и уборку.

Напомним, в Луцке четыре врача заразились коронавирусом на работе. Также стало известно, что коронавирусом заразилась главврач местной больницы.