В субботу, 4 апреля, стало известно о смерти 73-летнего Ивана Вакарчука - бывшего министра образования Украины (2007-2011 годы), а также отца Святослава Вакарчука.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович.

"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Иван Вакарчук: Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Позже трагедию подтвердил и сам Вакарчук, заявив, что умер не просто его отец, а и лучший друг.

Иван Вакарчук с сыном Святославом: Фото: chess.lviv.ua

"Сегодня не стало моего ближайшего друга...Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле...Не стало любящего мужа и отца и дедушки...Человека, который создал крепкую и любящую семью...Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и своим сердцем добывал нашу независимость, а потом по кирпичу перестраивал родное государство...Не стало выдающегося ученого...Человека, влюбленного в науку, и верного ей до последнего вздоха...Не стало настоящего учителя..Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей...Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить...С Богом..." - написал певец.

Скриншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Уточним, что Иван Вакарчук скончался в возрасте 73 лет. Он был доктором физико-математических наук и заслуженным деятелем науки и техники Украины. В период с 2007 по 2010 года был министром образования и науки Украины. Кроме того, мужчина был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франка. В том же 2007-м он получил звание Героя Украины.

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