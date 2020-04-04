Сегодня, 4 апреля, в 06:00 утра из турецкого порта в городе Карасу в Украину направился паром с нашими гражданами, которые не могли вернуться на родину. Однако за билеты на паром они заплатили из своего кармана.

Об этом сообщается в пресс-службе Генерального консульства Украины в Стамбуле.

"Учитывая ограничения на осуществление междугородных пассажирских перевозок, введенные в Турции, Генконсульство Украины в Стамбуле украинцам предоставило транспорт для проезда в порт Карасу", - указано в сообщении.

Прибывшие в Черноморск украинцы обязаны будут пройти двухнедельную изоляцию там, где по прибытии решит Одесская Облгосадминистрация. Такая возможность предоставляется только гражданам Украины, имеющим документ на временное или постоянное проживание в стране, близким родственникам украинцев, персоналу грузовых средств передвижения и членам междунарожных миссий или послам.

Однако даже если пассажир готов заплатить на перевозку на парому, подходит под вышеописанные пункты и обязуется находиться на обсервации следующие две недели, это не гарантирует попадания на борт. В частности, на паром, вне зависимости от гражданства, не взяли всех, кто за последние 28 дней успел посетить одну из этих стран: Ирак, Иран, Китай, Южная Корея, Италия, Германия, Франция, Испания, Норвегия, Дания, Бельгия, Австрия, Швеция, Нидерланды, Египет, Англия, Швейцария, Саудовская Аравия, Ирландия, ОАЭ.

Однако представители консульства добавили, что этот список может расширяться.

Напомним, пассажиры самолета из Катара, которых принудительно заселили в отель "Казацкий", получили тесты на коронавирус и поспешно выселились.

Как сообщала "Страна", по состоянию на субботу, 4 апреля, количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Киеве возросло до 214 человек. За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 25 человек.

Также "Страна" писала, что после скандальной эвакуации наших земляков из Вьетнама и Бали, глава МВД Арсен Аваков выступил с резкой критикой в адрес эвакуированных украинцев и заявил, что его ведомство больше не даст "добро" на такую эвакуацию.