В киевскую мэрию обратились с предложением вернуть работу заваренных мусоропроводов в многоэтажных домах из-за распространения коронавируса. Это должно облегчить жизнь украинцев, которые находятся на самоизоляции.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

"В условиях карантина для миллионов людей, особенно из группы риска поражения коронавирусом, пожилых, с хроническими заболеваниями, низким иммунитетом, которые по требованию власти находятся в самоизоляции, оказалось проблемой выносить мусор за сто и более метров в уличных мусорных баков, подвергая при этом опасности себя и окружающих", - говорится в тексте петиции.

В связи с этим киевским властям предлагают проверить работоспособность мусоропроводов в многоэтажках и принять меры к их восстановлению и модернизации для раздельного сбора мусора.

Документ появился на сайте КГГА в пятницу, 3 апреля. По состоянию на субботу, его подписали 13 человек.

Напомним, по состоянию на субботу, 4 апреля, количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Киеве возросло до 214 человек. За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 25 человек.

Всего в Украине, по состоянию на утро субботы, 4 апреля, было зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.