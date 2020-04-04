Здоровым людям на самоизоляции разрешат два раза в неделю выходить в магазин за товарами первой необходимости или в аптеку, а заболевших Covid-19 будут жестко контролировать и обеспечивать их всем необходимым в условиях обсервации. Ряд ограничений введены для людей старше 60 лет, поскольку это самая уязвимая группа населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

По словам Ляшко, больным Covid-19, находящимся на самоизоляции, выходить нельзя. "Относительно больных – наша просьба, вообще не выходить, это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы делаем все, чтобы люди, которые лечатся от коронавируса дома, получали все необходимое, и препараты, и питание", - сказал он. Ляшко отметил, что постановлением правительства введены ряд ограничений для людей старше 60 лет. "Это обусловлено тем, что это наибольшая группа риска, у этих людей больше всего хронических болезней, которые приводят к летальным последствиям", - сказал он.

"А люди, которые находятся на самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости", - добавил Ляшко.

Ляшко сообщил, что, согласно изменениям, в постановление правительства №211 относительно ужесточения карантинных мер, "патрульной полиции будет разрешено останавливать и поверять людей, документы и также через онлайн-приложения, является ли этот человек контактным". "По результатам проверок можно будет привлекать к админответственности", - сказал он. Ляшко подчеркнул, что режим самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекций будет жестко контролироваться.

Ляшко призвал граждан ответственно относится к своему здоровью и не допустить коллапса системы здравоохранения, которая должна и будет оказывать медпомощь. "Наше просьба – максимально ограничить свою мобильность, не передвигаться без крайней необходимости", - сказал он.

Напомним, людям, которые будут пребывать на самоизоляции, разрешается выходить в определенные период времени в аптеки и магазины которые находятся на расстоянии не более 2 км в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости.