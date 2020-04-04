Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, нардеп Давид Арахамия сообщил, что противники принятия законопроекта о банках зарегистрировали уже 5 тысяч правок, чтобы затянуть процесс его рассмотрения во втором чтении.

Об этом Арахамия сказал в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

"Уже сегодня, по состоянию на сейчас, есть пять тысяч зарегистрированных поправок. Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу (принятию законопроекта - Ред). Ходят слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что депутаты в течение семи дней с момента голосования в первом чтении, подают свои поправки к законопроекту. "Мы ожидаем, что будет большая борьба за этот законопроект, будут пытаться его остановить, заблокировать и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал", - подытожил Арахамия.

Глава фракции не смог назвать дату рассмотрения данного законопроекта на пленарном заседании.

30 марта Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект).

Как сообщала "Страна", в Раде близкие к Коломойскому депутаты зарегистрировали два альтернативных "антиколомойскому" законопроекта о банках.

Напомним, Украина может получить первый транш МВФ в размере $4 млрд после принятия "антиколомойского закона". Вторым условием получения транша от МВФ было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом 30 марта.