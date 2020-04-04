Сегодня, 4 апреля, 20 украинских врачей вылетели в Италию на две недели, чтобы помочь местным медикам справиться с нагрузкой на систему здравоохранения. По возвращению их могут без изоляции сразу привлечь к работе.

Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в ходе брифинга.

По словам Ляшко, украинские врачи пробудут в Италии 14 дней, после чего вернутся в Украину. В случае, если ситуация с коронавирусом на родине будет стабильной, медики смогут изолироваться на две недели. Если же эпидемия будет распространяться, врачей сразу направят в больницы для предоставления помощи больным.

Напомним, Украина окажет гуманирарную помощь Италии, где сложилась катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. При этом одна часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, а вторая - Министерством внутренних дел. Уточняется, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание. Также планируется поставка в Италию медицинского спирта.

Как сообщала "Страна", эпицентром эпидемии коронавируса в нашей стране помимо Киева остается Западная Украина, куда массово возвращаются заробитчане, часть из которых заражены. Треть из официально зарегистрированных почти тысячи случаев коронавируса в Украине - в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Половина из 23 смертей тоже приходится на эти три области. Их уже закрыли на въезд и выезд - где-то частично, где-то, как в Черновицкой области, полностью.