По состоянию на субботу, 4 апреля, количество зараженных коронавирусом Covid-19 в Киеве возросло до 214 человек. За прошедшие сутки болезнь обнаружили у 25 человек.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя в Facebook.

"Друзья! На сегодня в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (отметим, это сразу на 19 больше, чем данные Минздрава). Количество заболевших киевлян увеличилось за минувшие сутки на 25 человек. Это: 15 женщин в возрасте от 23 до 65-ти лет; 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет; В том числе заболели на коронавирус еще двое медиков", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

По словам киевского мэра, 10 зараженных уже госпитализированы. Остальные 15 находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

Скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, по состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Украине зафиксировано 1096 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. За сутки выявлено 154 новых случаев заражения, 28 человек скончались и 23 человека выздоровели.

Днем ранее мы писали, что в Киеве от коронавируса умерли 3 человека. При этом инфицированными были 189 украинцев.

Также "Страна" писала, что на этой же неделе была зафиксирована первая смерть от Covid-19 в Киеве. Умершему было 70 лет.