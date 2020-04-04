Пассажиры самолета из Катара, которых принудительно заселили в отель "Казацкий", получили тесты на коронавирус и поспешно выселились.

Об этом один из пассажиров рейса, Андрей Кулижко, рассказал "Громадському".

По его словам, тесты на коронавирус все сдали еще первого апреля, вечером третьего в отель пришли сотрудники Мининфраструктуры и поинтересовались о месте проживания изолированных.

"Около 5 вечера мы начали собирать вещи. Далее информация, что тесты вот-вот приедут. Затем 7-8 вечера мы уже видели сюжеты на телеканалах, что все тесты у всех негативные, мы еще их на руки не получили, но знали. Мы ждали информации и решили остаться в гостинице до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика", - рассказал Кулижко.

Около полвторого утра в его номер постучал другой изолированный и сообщил, что нужно срочно выселяться.

"Я спустился к стойке администратора, взял справки по тестированию на коронавирус. Их выдавали в обмен на выселение", - добавил собеседник. По словам Кулижко, он заполнил бланки, которые обязуют его оставаться на самоизоляции. Отдал документ полиции и уже в пять часов утра был в родном Чернигове.

Напомним, из отеля "Казацкий" сбежали более 60 изолированных украинцев, прибывших из-за границы. Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что все, самовольно покинувшие обсервацию, будут платить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как сообщала "Страна", полиция не будет возвращать на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве украинцев, которые накануне сбежали из обязательной изоляции после возвращения из-за границы. Им просто выпишут штрафы.

Также "Страна" писала, что правоохранители составили более 50 протоколов по фактам нарушения условий обсервации украинцами, которые сбежали из отеля "Казацкий" в Киеве.